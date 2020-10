Illinger Kultur : Bürgermeister König appelliert an Vernunft

Illingen Einige Besucher stellen die Corona-Regeln bei Kulturveranstaltungen in Illingen in Frage. Der Rathauschef hat dazu eine klare Meinung.

Am 10. Oktober wird das Tingvall Trio in der Illipse auftreten, am 13. Oktober wird die Revue „Bonjour Kathrin“ vor ausverkauftem Haus gezeigt. Trotz Corona-Krise habe sich das Kulturamt der Gemeinde Illingen enorm ins Zeug gelegt, um trotz aller Einschränkungen attraktive Veranstaltungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Regeln anzubieten. Darauf weist Bürgermeister Armin König jetzt in einer öffentlichen Erklärung ausdrücklich hin.