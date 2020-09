Straßensanierung in Kirkel-Neuhäusel : Fahrbahn des Kreisverkehrsplatz wird erneuert

Kirkel-Neuhäusel An diesem Freitag, 25. September, beginnt eine größere Baumaßnahme am Kreisverkehrsplatz der L 119 in Kirkel-Neuhäusel. Es handelt sich dabei um den letzten Bauabschnitt, bei dem die Fahrbahn erneuert wird.

Betroffen ist der Abschnitt der L 119 ab dem Ortseingang, aus Rohrbach kommend, über den Kreisel in Kirkel-Neuhäusel hinweg bis zur Einmündung „Neuhäuseler Straße“, und zwar auf einer Länge von 700 Metern, wie es in der Pressemitteilung der Gemeinde heißt. Die Arbeiten müssen aufgrund zu geringer Fahrbahnbreite unter Vollsperrung ausgeführt werden.

Die Sperrung wird demnach ab Freitag um 16 Uhr aktiviert und dauert bis zum darauffolgenden Montag, 28. September, 5 Uhr an. Komplett gesperrt werden muss in diesem Zuge auch der Kreisverkehrsplatz Kirkel-Neuhäusel in alle Richtungen. Eine Umleitung wird ab Kirkel-Neuhäusel über die L 119 bis zur Autobahn A 8, Anschlussstelle Limbach, Autobahnkreuz Neunkirchen bis zur Anschlussstelle Rohrbach, ab hier über die L 119 „Kaiserstraße“ ausgeschildert. Die Gegenrichtung wird analog ausgeschildert, heißt es weiter.