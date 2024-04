Schule Limbach Limbacher Schüler zu Besuch im Saarländischen Landtag

So machten sich auch in diesem Schuljahr die Klassen 10a und 10b auf, um zusammen mit den Lehrern Markus Bohl, Alexander Beer und Michael Bollenbach den saarländischen Landtag kennenzulernen. Im Plenarsaal wurden die Besucherinnen und Besucher dann zunächst über die Arbeit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier und der Regierung informiert und die Begriffe Exekutive, Legislative und Judikative an konkreten Beispielen veranschaulicht. All dies durften die Jugendlichen auf den neuen Stühlen der Fraktionen erleben, weiterhin war es ihnen möglich, die Perspektive der Landtagspräsidentin und der Regierung einzunehmen. Die zahlreichen Fragen wurden kompetent von Matthias Seel beantwortet, der den Besuch im Landtag auch vorbereitet hatte.