Tischtennis Auf der letzten Rille zum Klassenverbleib

Es ist vollbracht: Der TV Limbach hat sich am vergangenen Wochenende in der Tischtennis-Regionalliga Südwest den Klassenverbleib gesichert. Die Saarländer genossenen sowohl in ihrem dritt- als auch in ihrem vorletzten Saisonspiel Heimrecht. Nach der 2:8-Niederlage des Tabellensechsten am Samstag gegen die abstiegsbedrohte TG Wallertheim war der Verbleib in der Regionalliga noch nicht endgültig gesichert.