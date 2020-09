IG Metall warnt : 60 Arbeitsplätze bei Casar in Limbach in Gefahr

60 Arbeitsplätze bei Casar in Limbach in Gefahr

Limbach Nach den Horrornachrichten von vergangener Woche mit 440 Arbeitsplätzen, die in Homburg wegzufallen drohen, könnte es nun auch Limbach erwischen. Wie die IG Metall mitteilt, sollen beim Drahtseilwerk Casar in Limbach bis zum Jahresende rund 60 Arbeitsplätze im Vergleich zum Januar 2019 wegfallen.

Das gehe aus bisherigen Verlautbarungen des Managements hervor sein als noch im Januar 2019. Seit 11 Uhr läuft am Standort eine Betriebsversammlung in der Limbacher Dorfhalle, zu der sich auch Verantwortliche für Europa, Janusz Sobosczyk, angekündigt habe.

Wie die IG Metall in der vorab verschickten Pressemitteilung weiter schreibt, gehört die Casar Drahtseilwerk GmbH in Limbach zu dem amerikanischen Konzern WireCo. In Limbach werden Spezial-Drahtseile für verschiedene Anwendungsbereiche gefertigt. Durch natürliche Fluktuation und Aufhebungsverträge hätten seit Januar 2019 etwa 40 Arbeitnehmer das Unternehmen verlassen. Die Stellen seien nicht nachbesetzt worden. Im Monat August habe das Unternehmen noch 286 Beschäftigte gezählt. Weiterhin habe es in diesem Sommer feste Zusagen gebrochen und keine Auszubildenden eingestellt (wir berichteten).