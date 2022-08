Kolumne zum Energiekrise : Ultimative Energie-Spartipps

Dienstagabend, Spaziergehzeit mit einer lieben Freundin. Zwei Jahre waren immer wieder die Corona-Pandemie und die Folgen für den privaten und beruflichen Alltag ein unausweichliches Gesprächsthema.

Beim Gehen über Stock und Stein sprudeln nur so die Spar-Ideen. Gemeinsame Kochabende in wechselnden Küchen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Weniger Strom für Licht, Ofen, Heizung im Esszimmer, und jeder bringt eine Ladung Kerzen mit. Ein warmes Badezimmer wird ja auch völlig überbewertet. Schnell rein in die Nasszelle, Wasser an und wieder aus, eingeseift (wir sparen auch Plastik für Duschzeug und Shampoo), abgewaschen und trocken gerubbelt mit kuschelweichem Handtuch (siehe oben). Im Büro wärmen wir uns entweder gegenseitig oder arbeiten gleich von zu Hause aus, damit sich der Arbeitgeber Strom, Gas, Fernwärme oder weiß-der Pellets-was sparen kann.