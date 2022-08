Kolumne Unsere Woche : Lieber gemeinsam als einsam

Menschenansammlung standen dieser Tage im Mittelpunkt. Angefangen mit den Wasserterrassen in Illingen. Klein und Groß kamen zusammen, erfrischten sich in den neuen Anlagen und alle bis hin zu den Verantwortlichen mit ihren bunten Regenschirmen hatten ihren Spaß.

Spaß – ein ganz wichtiger Faktor im Leben und gemeinsam nach den zwei Jahren Pandemie bedingter Entbehrungen nochmal so schön. Dass man das auch im Alter haben kann, dafür setzt sich die Bürgerinitiative Stadtmitte ein, die sich tatkräftig gegen Einsamkeit im Alter wehrt und einfach jeden mitnehmen will.

So gar nicht einsam waren die Menschen im Tor zum Ostertal und im Dorf am Himmel. In Hangard wurde nämlich ausgiebig Dorffest gefeiert und in Münchwies hält das längste Feuerwehrfest der Welt noch immer an. Beides schöne Treffpunkte, um die Dorfgemeinschaft zu stärken, den Menschen im Ort zu zeigen: Niemand muss alleine sein.