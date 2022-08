Unsere Woche : Hitze, Sommeralm und Löschversuche

Nicht nur die Wespen scheinen im Sommer 2022 aggressiver zu sein als sonst.

Mit in die neue, wieder mal brütend heiße Woche habe ich persönlich die Eindrücke von der Sommeralm in Reden genommen. Angefangen vom Almauftrieb am 29. Juli bis zum Abtrieb am vergangenen Sonntagnachmittag wirkte alles irgendwie entspannter als vor der zwei Sommer währenden Zwangspause. Rund 15 000 Menschen haben diesmal die Alm erklommen, das waren etwa 10 000 weniger als im letzten Jahr vor der Pandemie. Für die Gastronomie hätte sich Christian Rau, der Chef der Tourismus- und Kulturzentrale, mehr Umsatz gewünscht. Aber mit dem Verlauf der Sommeralm sind der Landkreis und die Co-Veranstalterin, SR3 Saarlandwelle, hoch zufrieden. „Trotz der Hitze war die Atmosphäre total friedlich und familiär“, finden auch Michael Friemel und Eberhard Schilling als SR3-Almbeauftragte.