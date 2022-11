Polizei bittet um Mithilfe : Unbekannter prallt gegen SUV und haut ab

Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeiinspektion Neunkirchen, Tel. (0 68 21) 20 30. Foto: dpa/Stefan Puchner

In einer Straße in Hüttigweiler hat sich der Unfall ereignet. Der Schaden am SUV beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Eine unbekannte Person hat am Samstag einen in Hüttigweiler geparkten SUV zwischen Beifahrerseite und Fahrzeugfront erheblich beschädigt und ist dann abgehauen. Nach den Angaben der Polizei muss das zwischen 12.30 und 19.50 Uhr geschehen sein. In diesem Zeitraum stand der SUV im Buchenweg. Der Schaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Das Auto, mit dem die unbekannte Person gefahren ist, müsste ebenfalls einen erheblichen Schaden im Frontbereich mitgetragen haben. Gegen den unbekannten Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.