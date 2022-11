Nächster Konzerttermin ist fix : Auch die Band Guano Apes ist beim Burg-Open-Air in Illingen am Start

Auch die Band Guano Apes ist beim Burg-Open-Air in Illingen am Start

Illingen Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem vergangene Woche der erste Konzerttermin in der Illinger Reihe bekannt gegeben wurde, legt Tom Schwarz jetzt nach. Ab sofort gibt es die Tickets für Guano Apes.

Dass es 2023 wieder ein Burg-Open-Air in Illingen geben wird, ist bereits bekannt. Mit Niedeckens BAP konnte Veranstalter Tom Schwarz (Car Concerts) zudem einen ersten Künstlernamen präsentieren. Die Kölner-Kultband tritt am Donnerstag, 17. August, auf dem Vorplatz der Burg Kerpen auf. Da es wieder ein mehrtägiges Festival werden soll, bastelt Eventprofi Schwarz weiter am Line-up. Und das mit Erfolg.

Denn der nächste Konzerttermin steht: Guano Apes ist am Freitag, 18. August, ab 20 Uhr zu Gast sein. Die 1994 gegründete deutsche Rockband ist unter anderem für Hits wie „Lords of the Boards“ und „Open Your Eyes“ bekannt. Ihr Debütalbum „Proud Like A God“ aus dem Jahr 1997 wurde ein Riesenerfolg.