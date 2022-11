Schwerer Unfall : Bagger überschlägt sich – Straße zwischen St. Ingbert und Dudweiler über Stunden dicht

St. Ingbert Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es nach einem spektakulären Unfall zwischen St. Ingbert und Dudweiler gekommen. Dabei hatte sich ein Bagger überschlagen. Die Polizei zu ersten Erkenntnissen, wie es dazu gekommen war.

Wie eine St. Ingberter Polizeisprecherin mitteilt, soll der Fahrer aber nicht schuld an dem Unglück gewesen sein. Vielmehr habe ein anderer Verkehrsteilnehmer das Unglück verursacht, weil er sich am Montag, 7. November, nicht an die Regeln gehalten haben soll.