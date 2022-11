Polizei : Unbekannter beschädigt Kirchenfenster

Die Polizei sucht Zeugen für die Sachbeschädigung an einem Kirchenfenster in Hüttersdorf (Symbolfoto). Foto: dpa/Oliver Berg

Hüttersdorf Ein bislang unbekannter Täter hat in Hüttersdorf an der Kirche in der Berliner Straße ein Fenster beschädigt.

Wie die Polizei weiter berichtet, geschah die Tat in der Zeit vom 31. Juli bis 3. November.

Der bislang unbekannte Täter beschädigte die links vom Haupteingang liegenden Mosaikfenster in einer Höhe von drei bis vier Metern, auf bislang unbekannte Weise.