Ausstellung in Illingen : Jüdische Schicksale in Illingen

Daniela Martin-Kimelman, Michael Menges, Katharina Messinger und Inge Fuhr (von links) haben die sehenswerte Ausstellung über die Juden in Illingen organisiert. Foto: Engel

Illingen Ludwig Lazar traute schon früh den Nationalsozialisten nicht. Bereits 1936 verließ er mit seiner Frau und vier Kindern Illingen in Richtung Nyons. Dort konnte er sich als einziger seiner Familie vor der Gestapo retten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Engel

Seine Frau und die vier Kinder wurden nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet. Das Schicksal der Familie Lazar ist nur ein Beispiel dessen, was in den Jahren zwischen 1933 und 1945 mit jüdischen Menschen in Illingen geschah. In den Räumen des ASB in der Poststraße wurde jetzt eine Ausstellung eröffnet, die akribisch das Leben der Jüdinnen und Juden nachzeichnet. Die sehenswerte Dokumentation ist noch bis zu den Weihnachtsferien zu sehen.

Die Idee zu der Ausstellung hatten Katharina Messinger, frühere Lehrerin am Illtalgymnasium, und Inge Fuhr vom ASB. Die Idee, die dahinter steckt, kann man getrost mit einem Zitat des Shoa-Überlebenden Max Mannheimer beschreiben: „Ihr seid nicht schuld an dem, was war, aber verantwortlich dafür, dass es nicht mehr geschieht.“ Aus diesem Grund richte sich die Ausstellung vor allem auch an Schülerinnen und Schüler, sagte Messinger. Konzipiert hatte die Ausstellung der ehemalige Direktor des Illtalgymnasiums, Robert Kirsch, der im Rahmen eines Oberstufenprojektes diese Schau entwickelte und später dem Heimatmuseum Wemmetsweiler übergab. Das Museum wiederum machte durch seine Leihgabe die Ausstellungen erst möglich.

Vervollständigt wird die Schau durch die Bereitstellung von liturgischen Gegenständen aus dem Bestand der Synagogengemeinde in Saarbrücken. Die nun ausgestellte, bereits 1989 entstandene Arbeit, der Oberstufenschüler und ihres Lehrers Kirsch war laut Katharina Messinger auch initialzündend für die Auszeichnung „Unesco-Projekt-Schule“, die erste im Saarland. Die präzise, ausführliche Arbeit, die nun außerhalb des Heimatmuseums Wemmetsweiler zu sehen ist, beschreibt auf 32 großformatigen Tafel das jüdische Leben in Illingen vom Mittelalter bis in die Neuzeit. „Leider können wir aus Platzgründen nicht alle Tafeln zeigen“, bedauerte Messinger. Unterstützt wird die Ausstellung durch die Gemeinde Illingen.