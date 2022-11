Polizei bittet um Hinweise : Unfallflucht in Losheim mit hohem Sachschaden

Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Tel. (0 68 71) 9 00 10. Foto: dpa/Fabian Strauch

Losheim am See Es hat einen SUV getroffen, der in der Parkstraße in Losheim geparkt war. Der Schaden reicht in den vierstelligen Bereich.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag einen in Losheim geparkten SUV beschädigt. Laut Polizei stand der weiße Wagen zwischen 10.25 und 11 Uhr in der Parkstraße kurz vor der Kreuzung mit der Rosenstraße. Der Unbekannte war mit seinem Auto beim Vorbeifahren seitlich an dem SUV vorbeigeschrammt. Der Schaden beläuft sich auf 4000 bis 5000 Euro.