Fußball-Saarlandliga : Borussia Brasilia – Ellenfeld statt Zuckerhut

Neunkirchen Fußball-Saarlandligist Borussia Neunkirchen hat für die kommende Saison die beiden Brasilianer Elyeu Mitrut und Lucas de Jesus Melo verpflichtet. Die Südamerikaner wollen sich in Deutschland weiterentwickeln.

Lassen sich die Pläne des Saarländischen Fußballerverbandes in die Tat umsetzen, könnten Melo und Mitrut im September ihr Debüt im Borussen-Dress feiern. Aber was sind die beiden überhaupt für Spielertypen? „Disziplin, Schnelligkeit und Torgefahr würde ich als meine Stärken bezeichnen. Aber ich will mich in allen Bereichen noch weiterentwickeln und verbessern“, sagt Offensivspieler Mitrut, der sich ebenso wie Melo vorstellen kann, mehrere Jahre in Deutschland zu bleiben. „Ich würde sagen, dass ich sehr Kopfball- und Zweikampfstark bin. Dazu bin ich fußballverrückt“, findet Melo.