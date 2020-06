Kostenpflichtiger Inhalt: Gabenzaun : Solidarität und Hilfe, verpackt in Tüten

Vor dem Gabenzaun am Feuerwehrgerätehaus in Schiffweiler, überreichen Ortsvorsteher Dominik Dietz, rechts im Bild, und Stellvertreter Erwin Klein, links, Sina Hitzler, Bildmitte, zum Dank für ihr großes Engagement ein Präsent und einen Blumenstrauß. Foto: Volker Ammann

Schiffweiler Mit ihrem Gabenzaun unterstützt die Schiffweilerin Sina Hitzler Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Von Volker Ammann

In der Corona-Krise sind viele Menschen unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Besonders hart traf es die, die auch vorher schon auf Hilfe angewiesen waren. Durch die Schließung der Tafeln etwa hat sich die Lage für diese Menschen weiter verschlechtert.

Mit den Nöten von alleinerziehenden Müttern, die 450-Euro-Jobs verloren haben, wurde Sina Hitzler, selbst alleinerziehende Mutter aus Schiffweiler, in hrem Umfeld konfrontiert. Und entschied spontan, zu helfen. Die 33-Jährige wusste von Gabenzäunen in anderen Städten, und nachdem sie sich darüber informierte hatte, stand für sie fest: Auch in Schiffweiler sollte es einen solchen Gabenzaun geben.

Nach Rücksprache mit dem Schiffweiler Ortsvorsteher Dominik Dietz, wurde mit dem Zaun beim Feuerwehrgerätehaus am Greifenberger Platz rasch eine Lokalität für das Vorhaben gefunden. Über einen Aufruf auf Facebook,fand sich schnell ein Spender für den benötigten Briefkasten. Über Social-Media-Kanäle wie Facebook und WhatsApp machte Hitzler auf die Aktion aufmerksam, ermutigte Hilfsbedürftige, ihre Wünsche aufzuschreiben und in den Briefkasten einzuwerfen. Gleichzeitig wurde zu Spenden aufgerufen. Die Resonanz auf die Aktion war von Beginn an überwältigend. Die Solidarität war beeindruckend Auch ein syrischer Mitbürger, der vor vier Jahren nach Deutschland kam, sich rasch integrierte und Arbeit fand, brachte ein großes Hilfspaket vorbei. „Ich tue das aus Dankbarkeit für die Unterstützung, die ich selbst erfahren habe“, sagt der Mann, der anonym bleiben möchte.

Hitzler leerte den Briefkasten zweimal täglich, besorgte die gewünschten Artikel und packte diese in Tüten, die dann am Gabenzaun aufgehängt wurden. Die Empfänger wurden wieder über Facebook darüber informiert, dass ihre Tüten abholbereit sind. Konnten die Tüten nicht selbst abgeholt werden, brachte Sina Hitzler diese bis vor die Haustür der Empfänger. Die Wünsche, so Hitzler, waren durchweg bescheiden und dienten ausnahmslos dem Lebensunterhalt: „Gewünscht wurden hauptsächlich Lebensmittel, Bekleidung, Hygieneartikel und manchmal auch Spielsachen für Kinder“, sagt Hitzler. Was sie beeindruckte: „Viele der Hilfsbedürftigen schrieben zu ihren Wünschen auch die Geschichte, die zur Bedürftigkeit geführt hat.“

Hitzler stellte die Wünsche auf Facebook ein und bat um die entsprechenden Spenden. Konnten Wünsche nicht durch Sachspenden abgedeckt werden, kaufte Hitzler die fehlenden Artikel mit den eingegangenen Geldspenden ein. Tatkräftig unterstützt wurde die Aktion auch von Petra Prüssing aus Stennweiler. Sie nähte und verkaufte Mundschutzmasken für den guten Zweck . Der Erlös ging zu hundert Prozent an Hitzler. Zu Ostern spendete der DRK-Ortsverband Schiffweiler 50 Osterhasen, die Gruppe „Happy Stones“ bemalte Steine und beschriftete diese mit den Namen von Kindern, die deren Eltern eingereicht hatten. Am Ostersonntag wurden die Steine in Osternester verpackt, die die Kinder auf dem Gelände der Feuerwehr suchen konnten. Eine besonders zu Herzen gehende Geschichte, schildert Hitzler so: „Ein elfjähriges Mädchen wünschte sich einige Dinge für ihre Mutter. Die sei sehr traurig, weil sie ihre Arbeit verloren hat. Mit den Artikeln wolle sie dann ihrer Mutter eine Geburtstagsüberraschung bereiten.“ Der Wunsch wurde postwendend auf Facebook eingestellt. Kurz darauf meldete sich Familie Hoffmann aus Schiffweiler und spendierte Mutter und Kind zwei Pizzen, die Hitzler am Geburtstag der Mutter vorbeibrachte.

Die positiven Erfahrungen für die Helfer: Es wurden keine Tüten vom Gabenzaun gestohlen und die überragende Hilfsbereitschaft der Bevölkerung. Die eigens ins Leben gerufene Facebook-Gruppe hat derzeit 755 Mitglieder und veranlasst Hitzler dazu, die Aktion fortzuführen. Gemeinsam mit Ortsvorsteher Dietz wird eine geeignete Räumlichkeit gesucht, in der die Spenden gelagert werden können und Hitzler einmal pro Woche die gepackten Wunschtüten aushändigen kann.