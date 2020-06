Brief eines Tat & Rat-Teilnehmers ans eigene Ich : Philipp an Philipp: „Versuch, ein guter Mensch zu sein“

Wiebelskirchen Tat & Rat-Teilnehmer Philipp hat einen bewegenden Brief an sein früheres Ich geschrieben.

Im Rahmen der sozialpädagogischen Hilfe werden die Tat & Rat-Teilnehmer dazu ermuntert, ihre eigene Geschichte oder einen Brief an sich selbst zu schreiben. Im Folgenden veröffentlichen wir einen Brief von Philipp, der an sein zehn Jahre altes Ich schreibt.