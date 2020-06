Maskennähaktion der Neunkircher Pfadfinder : Heldenarbeit mit Nadel und Faden

Neunkirchen Über 5300 Schutzmasken haben die Pfadfinder St. Pius Neunkirchen für Krankenhäuser sowie örtliche und wohltätige Einrichtungen in den letzten Wochen genäht. Landrat Sören Meng besuchte jetzt die Gruppe von Martial Martin, um ihnen seinen persönlichen Dank auszusprechen.

Knapp 500 Meter Stoff hat das rund 15-köpfige Nähteam in vielen Stunden verarbeitet. Die Spendenbereitschaft an Stoff aber auch die Nachfrage nach den Masken sei groß gewesen, betonen sie. Daher hatte das Team rund um Martial Martin einen strukturierten Arbeitsablauf, in dem jedes Teammitglied zuhause einen Zwischenschritt bei der Anfertigung übernahm. Vom Zuschneiden, ausgarnen über Gummi einfädeln waren die Arbeitsschritte klar verteilt. Der Jüngste im Nähteam der fleißigen Pfadfinder, Etienne, war gerade mal acht Jahre jung. „Wir erhielten unterschiedlichste Anfragen, von Krankenhäusern oder Arztpraxen, mit der Bitte Schutzmasken anzufertigen. Wir sind stolz mit so viel Teampower, diese Menge an Masken gefertigt zu haben“, so Martial Martin.