Essbar oder giftig? : SZ-Leser haben Beweisfotos: Und es gibt sie doch, die Pilze!

Ist gar nicht so einfach, Pilze nur nach Augenschein von Fotos zu bestimmen. Ein Experte hat es versucht.

Pilze machen sich in diesem Herbst rar. Das konnten Sie dieser Tage auch in der SZ lesen. Trotz viel Regen in Frühjahr und Sommer, was auch die Experten sehr verwundert hat. Aber unsere Leser haben dennoch Pilzmotive gefunden. Sie waren also Glücks­pilze. Doch um welche Pilze handelt es sich auf den Fotos? Nicht alle waren benannt. Da haben wir den Pilz-Experten Willi Marchina (82) aus Landsweiler-Reden um Hilfe gebeten. Er konnte allerdings nur nach Augenschein der Bilder urteilen.