Ortsrat Illingen : Grünes Licht für den Seniorennachmittag

Illingen Auch zum Adventsmarkt und dem Nikolausabend gibt es Neuigkeiten aus dem Ortsrat

Der Adventsmarktes wird aus dem Ortsratsbudget mit 300 Euro gefördert. Am Nikolausabend wird in Illingen wieder ein Nikolaus mit Pferd unterwegs sein und kleine Präsente an die Kinder ab 17.30 Uhr verteilen. Am Samstag, 4. Dezember, werden Vertreter der Lenkungsgruppe gemeinsam mit Vertreter des Heimat- und Kulturrings in Zusammenarbeit mit dem Rewe Markt auf dem Parkplatz vor dem Markt an der Brauturmgalerie eine Verkaufsaktion mit Rostwürsten und Glühwein starten. Der Erlös soll in die Weihnachtsbeleuchtung der Ortsmitte investiert werden. Das Ganze findet unter der Regie von Ortsvorsteher Wolfgang Scholl statt, der sich freuen würde, wenn sich auch die Gewerbetreibenden an der Aktion beteiligen würden.