Ganz schön viel los im Neunkircher Dezember : Bands, Shows und singende Dinos

Corvus Corax spielt schon seit 25 Jahren mittelalterliche Musik mit Dudelsack und Trommeln und sind durch die ganze Welt getourt. Foto: Heiko Roith

Neunkirchen Die Neunkircher Kulturgesellschaft hat für die kommenden Wochen einige kulturelle Leckerbissen im Programm.

Dass sogar Weihnachtsmuffel hingerissen werden sein sollen, da ist sich Georg Fritz sicher. So heißt der Arrangeur und Bandleader des Orchesters The New Generation, das die Neunkircher Kulturgesellschaft gleich zu Beginn des letzten Monats im aktuellen Jahr in die Hüttenstadt eingeladen hat. Natürlich hat Fritz das für seine Show gesagt, aber das könnte gleich auch fürs ganze Programm gelten. Denn in der Neuen Gebläsehalle weihnachtet es im Dezember enorm – aber längst nicht nur das.

Los geht es also mit dem Orchester The New Generation und seiner Show „Christmas Classics 2021“ am 3. Dezember ab 19.30 Uhr. Die Show bietet Unterhaltung für die ganze Familie, zeitlose Weihnachtsklassiker, „vor Lebensfreude sprudelnde Gospelsongs“, wie es in der Pressemitteilung der Kutlurgesellschaft heißt, Swing und Jazz und klassische Balladen. All das fassen die Künstler in einer Bühnenshow zusammen. Tickets kosten im Vorverkauf (VVK) ab 25,50 Euro.

Weihnachtlich geht es dann gleich zwei Tage später am 5. Dezember ab 16 Uhr weiter mit dem Familienmusical „Scrooge – eine Weihnachtsgeschichte“ von Christian Berg und Michael Schanze nach der bekannten Vorlage von Charles Dickens in einer liebevoll hergerichteten Kulisse. Tickets für das neu inszinierte Geschehen um den so garstigen Ebenezer Scrooge kosten zwischen 29,90 und 34,90 Euro.

Weihnachten macht dann weitere zwei Tage später eine kleine Pause. Auf die Bühne der Stummschen Reithalle steigen am 7. Dezember ab 20 Uhr die Jungs der Punk-Band No Fun At All, zu denen wir eigentlich nur noch „Jungs“ sagen, weil man das halt so macht: No Fun At All hat sich 1991 gegründet und sich weltweit in die Plattenkisten der Punkfans geschrammelt. In Kolumbien dürften ihre Alben stehen wie in Japan, Australien und Burundi. Und jetzt kommen die Schweden aus Skinnskatteberg nach Neunkirchen. Tickets gibt es für 20,50 Euro.

Ro Gebhardt & Friends übernehmen am 10. Dezember die Bühne der Stummschen Reithalle, die No Fun At All sicher so zurücklässt, wie die Band sie vorgefunden hat. Der Gitarrist, Komponist, Buchautor und Dozent Gebhardt bringt unter anderen seinen 14-jährigen Sohn Alec mit, der Bass spielt zu den Songs aus Jazz, Pop, Blues, Funk, Brasil und Tango. Tickets: 14,80 Euro.

Am Samstag, 11. Dezember, ist die neue Gebläsehall bereit für die Dino-Rock-Sensation Heavysaurus. Das Kinder-Rock-Konzert mit witzigen Kostümen startet um 14.30 Uhr. Heavysaurus ist die weltweit erste Dino-Rock-Band für Kinder ab drei Jahren mit musikalischen Anleihen aus Hard Rock und Heavy Metal, verprackt in eine spetakuläre Bühnenshow – das verspricht die Kulturgesellschaft. Karten kosten pro Person 17 Euro.

Am selben Tag gibt es auch ein Fest für Fans der Independent-Musik. In der Stummschen Reithalle stehen ab 19.30 Uhr The Deadnotes aus Freiburg auf dem Programm. Dazu kommen noch Forkupines aus Braunschweig und die Combo Vandermeer aus Trier – alle Ampeln stehen also auf Alternative-Rock. The Deadnotes, inzwischen zum Duo geschrumpft, spielen Songs aus ihren neuen Album „Courage“, auf der die Band so poppig wie nie zuvor klingt, meldet die Kulturgesellschaft. Tickets: 11,50 Euro.

Der Sonntagabend gehört dann den Königen mittelalterlicher Musik, wie es in der Pressemitteilung heißt, Corvus Corax. Und tatsächlich hat die Gruppe sogar weltweit Fans, von Mexiko bis Moskau und darüber hinaus. Dort tourten sie schon wie auch in den USA und in ganz Europa. In 25 Jahren mittelalterlicher Musik mit Dudelsack und Trommeln haben die Musiker viele Alben veröffentlicht und Sounds beigetragen zu BBC-Produktionen und Computerspielen. Und auch die Produzenten von „Games of Thrones“ luden die Band ein, live am Set für die Serie zu spielen. Tickets: 28 Euro.

Für Kinder wird es wieder interessant am 13. Dezember. um 17.30 Uhr. Dann startet in der Neuen Gebläsehalle das Theater „5 Freunde auf neuen Abenteuern – Happy Christmas Five!“ Auch die Eltern werden sie grantiert noch kennen: die fünf Freunde – und jetzt erst Augen zuhalten und aufwendig aufsagen – Julian, Dick, Anne und George und Timmy, der Hund, die von einem Abenteuer ins nächste schlittern, diesmal als Bühnenstück für Kinder ab 5 Jahre. Tickets: 8,20 bis 11,50 Euro.

Musik gibt es in der Neuen Gebläsehalle danach wieder am 18. Dezember, 20 Uhr, mit Marcel Adam. Er wird Lieder des französischen Chansonniers und Herzenbrechers Charles Aznavour singen. Tickets: 24,70 Euro. Und am 19. Dezember, 20 Uhr, kommt Kabarettist Ingo Appelt mit seinem Programm „Der Staats-Trainer“ in die Neue Gebläsehalle. Tickets: 27,65 Euro.

Gleich an zwei Tagen bietet die Kulturgesellschaft die Musical-Revue „Songs For A New World“ von Jason Robert Brown, am 21. Dezember um 20 Uhr und am 26. Dezember um 14.30 und um 20 Uhr in der Neuen Gebläsehalle. 17 Mini-Dramen werden von einer Idee zusammengehalten, heißt es dazu. Tickets: zwischen 29 und 49 Euro. Und am 29. und 30. Dezember, 20 Uhr, folgt in der Gebläsehalle zweimal das Years End Concert mit Amby Schillo, Michael Marx und Nino Deda mit Songs von Sting bis Coldplay, mit Balkanmusik und Gedichten. Tickets: 17 Euro.

Das Familienmusical „Scrooge“ kommt in einer liebevoll hergerichteten Kulisse daher. Foto: Why Not - Events und Kommunikation UG

Ingo Appelt bring sein neues Programm mit. Foto: Ava Elderwood

The Deadnotes spielen Indie-Musik. Foto: Moritz Schinn

No Fun At All gibt es bereits seit 1991. Die Punks kommen aus Schweden. Foto: Jon Alexandersson

Heavysaurus rocken für Kinder. Foto: Heavysaurus Sony Music