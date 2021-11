Aus Welschbach : Der Ortsrat erteilt Seniorenkaffee klare Absage

Welschbach In der jüngsten Ortsratssitzung stimmten die Kommunalvertreter mit überwiegender Mehrheit dafür, dass ein Adventskaffee für die Senioren in diesem Jahr nicht stattfinden wird. „Sobald vertretbar, werden wir für die Senioren ein Treffen organisieren“, versprach Ortsvorsteher Christian Petry.

„Vielleicht hat sich im Frühjahr die Lage entspannt“, so Petry. Der Neujahrsempfang wurde zwar noch nicht abgesagt. Die Entscheidung darüber fällt im Dezember, ob er am Sonntag, 9. Januar, stattfindet.

Der Ortsvorsteher informierte über den aktuellen Sachstand bezüglich der Verkehrsberuhigung an den Ortseingängen. Die Baustelle wurde bereits eingerichtet; es müsse mit Ampelverkehr und auch mit Sperrungen gerechnet werden, wenn die Überquerungshilfen eingebaut werden. Momentan werde am Ortseingang von Stennweiler kommend gearbeitet.

Jürgen Mauer (CDU) berichtete über erhebliche Beschwerden wegen der Parksituation in der Querstraße. Eine ortsansässige Firma stellt in diesem Bereich vier Lkw ab, was zu extremen Behinderungen führt. Petry wird sich mit dem Ordnungsamt in Verbindung setzen, um verkehrsrechtlich gegen das Abstellen der Firmenfahrzeuge vorzugehen.