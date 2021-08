Gipfelglück der Zadras in Südtirol : Das war Spitze! — Urlaubs-Fotos im Merkur

In luftige Höhen hat es das Ehepaar Roland und Franziska Zadra im Sommerurlaub gezogen.

„Wir haben uns ein paar Tage Auszeit in Roland Zadras Heimat Südtirol gegönnt und waren Bergsteigen. Am ersten Tag ging es mit Steigeisen über den Gletscher auf die Suldenspitze auf 3376 Meter“, schreibt uns Franziska Zadra. Das Zweibrücker Ehepaar nahm damit Bezug auf unsere große Urlaubsgeschichte vor ein paar Tagen, in der wir gefragt hatten: Wohin zieht es bekannte Zweibrücker angesichts der Pandemie in diesem Jahr im Sommerurlaub? Für ihren Gipfelsturm hatten die Zadras übrigens einen Bergführer mit dabei – der Josef (rechts im Bild) wies den Weg zum Gipfelkreuz. Und Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser? Wohin verschlägt es Sie in Zeiten von Corona im Sommer? Auch auf hohe Berge? Ans Meer? Ins Ausland? Oder doch lieber auf den heimischen Balkon? Wir freuen uns über ein von Ihnen geschossenes Foto mit ein paar erläuternden Zeilen. Senden Sie Ihre Fotos bitte in bestmöglicher Auflösung an: merkur@pm-zw.de (Stichwort: Urlaubsgrüße). Wichtig: Alle abgebildeten Personen müssen mit einer Veröffentlichung (in der gedruckten Zeitung und im Internet) einverstanden sein!