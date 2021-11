Gelegenheit in Landsweiler-Reden für erste Weihnachtsgeschenke : Seifen, Strümpfe. . . – alles selbst gemacht

Käthe Schneider verkaufte selbstgestrickte Strümpfe in der Klinkenthalhalle. Foto: Christine Schäfer

Landsweiler-Reden Mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten ihre Werke bei der traditionellen Hobbykünstler-Ausstellung in der Klinkenthalhalle.

Ob selbst gegossene Kerzen, bemalte Stofftaschen oder kalt gesiedete Seifen – bei der Hobbykünstler-Ausstellung in der Klinkenthalhalle in Landsweiler gab es drei Tage lang jede Menge zu entdecken. Mehr als 50 Ausstellerinnen und Aussteller aus dem gesamten Saarland und den angrenzenden Regionen präsentierten bei der traditionellen Ausstellung, zu der die Gemeinde Schiffweiler zum mittlerweile 32. Mal eingeladen hatte, ihre Werke. Nachdem die Ausstellung im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt wurde, nutzten jetzt zahlreiche Besucher die Gelegenheit, sich unter Einhaltung der 3G-Regelung nach Geschenk- und Dekorationsideen umzuschauen.

„Man merkt den Leuten richtig an, dass sie wieder Lust haben zu bummeln“, schildert Margit Bauer ihre Eindrücke. Die Künstlerin verkauft an ihrem Stand unter anderem Glaskunstwerke, kalt gesiedete Seifen und geschöpftes Papier zugunsten eines Schulprojektes in Burkina Faso, für das sie sich seit 19 Jahren engagiert.

Käthe Schneider aus dem rheinland-pfälzischen Reichweiler hat ihre Handarbeiten schon einige Male bei der Hobbykünstlerausstellung in Landsweiler präsentiert. „Wir haben mittlerweile schon etliche Stammkunden und arbeiten auch auf Bestellung“, erzählt die 75-Jährige. Sie schätzt an der Ausstellung den Kontakt mit den Besuchern und den anderen Ausstellern. „Es ist schön, noch mal unter Leute zu kommen“, erzählt Käthe Schneider, die an ihrem Stand sitzt und Strümpfe strickt. Für ein Paar Strümpfe benötigt sie nach eigenen Angaben rund 26 Stunden.

Käthe Schneiders Tochter Monika Beck ist in der Klinkenthalhalle mit einem eigenen Stand vertreten, an dem sie neben selbstgebackenen Plätzchen auch Mützen, Schals und Stirnbänder verkauft, die meisten davon aus Alpakawolle. Der Besuch der Ausstellungen sei eine willkommene Abwechslung und man freue sich, wenn die Arbeiten von den Besuchern anerkannt würden.

Schon seit etlichen Jahren verkauft Jürgen Ballof aus Dirmingen Honig und selbstgegossene Kerzen, die er gekonnt bemalt hat, auf der Hobbykünstlerausstellung in der Klinkenthalhalle. Als nachhaltiges Verpackungsmaterial empfiehlt der Vorsitzende des Dirminger Bienenzuchtvereins Bienenwachstücher, die sich mehrfach verwenden lassen.

Manuela Küderle aus Hüttigweiler präsentiert kunstvoll verzierte Flaschen wie beispielsweise eine Saarland-Flasche, auf der neben dem Saarlandwappen ein Mini-Schwenker nicht fehlen darf. Die kaufmännische Angestellte hat die Flaschen besprüht, beklebt und mit Flaschenlichterketten verziert.