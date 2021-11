Blaulicht Neunkirchen : Radfahrer orientierungslos auf der B 41 unterwegs

Neunkirchen Der Mann wies Schürfwunden an Kopf und Händen auf.

Radfahrer verbotswidrig auf der B41 von Sinnerthal kommend in Richtung Autobahn unterwegs: Das wurde der Neunkircher Polizei am Dienstag gegen 21.15 Uhr gemeldet. Die Beamten griffen den Radfahrer 300 Meter vor der Ausfahrt zur L 125 (Saarbrücker Straße) auf. Der 47-jährige Mann war laut Polizeibericht völlig orientierungslos. Er stand unter Drogeneinfluss, so die Polizei weiter. Da der Mann oberflächliche Schürfwunden an Kopf und Händen aufwies, wurde er vorsorglich ins Kohlhofklinikum gebracht.