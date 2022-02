Arbeitsmarkt im Januar : Nachfrage nach Personal ist weiter hoch

Kreis Neunkirchen 4802 Menschen im Kreis Neunkirchen waren im Januar ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,3 Prozent. Offene Stellen gibt es unter anderem im Gesundheits- und Sozialwesen.

Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im aktuellen Monat bei 423. Sie hat sich gegenüber dem Vormonat um drei erhöht, gegenüber dem Vorjahr um mehr als ein Viertel reduziert. 1646 von Arbeitslosigkeit Betroffene waren 50 Jahre und älter. Ihre Zahl ist gegenüber dem Vormonat um 2,7 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr gab es bei dieser Personengruppe einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit (minus 13,6 Prozent). Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im Januar 1944. Gegenüber dem Vormonat ist ein leichter Anstieg festzustellen (plus 0,4 Prozent). Gegenüber dem Vorjahresmonat gab es einen Rückgang (minus 7,4 Prozent).

Die Nachfrage nach Personal ist weiter hoch. Im Januar wurden 190 neue Stellen gemeldet, 109 weniger als im Dezember und 68 mehr als im Januar 2021. Damit umfasst der Bestand aktuell 1253 Jobangebote, 41 mehr als im Vormonat und 482 mehr als vor einem Jahr. Die meisten neuen Stellenausschreibungen kamen aus dem Gesundheits- und Sozialwesen, dem Handel und dem Verarbeitenden Gewerbe. Aber auch in anderen Branchen bot sich ein attraktives Angebot an offenen Stellen, insbesondere in der Zeitarbeit, im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, im Bereich Erziehung und Unterricht, im Baugewerbe, im Gastgewerbe und im Öffentlichen Dienst.