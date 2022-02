Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-Inzidenz: Erneut hat das Saarland bundesweiten Höchststand – mächtiger Sprung in einem Landkreis

Foto: dpa/Jenny Kane 8 Bilder Die täglichen Corona-Fallzahlen für das Saarland im Überblick

Saarbrücken/Berlin Einen weiteren Tag in Folge sind die Infektionen mit dem Corona-Virus gestiegen. Das Saarland verzeichnet in dem Zusammenhang weitere Todesopfer. Die Angaben des Robert-Koch-Instituts im Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ-Redaktion und dpa

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet im Saarland am Dienstag, 1. Februar, 1108 Infektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages. Am Vortag waren 1144 Ansteckungen registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 1173,5 am Vortag auf jetzt 1216,7 – ein neuer Spitzenwert.

Das RKI registrierte im Saarland weiter drei Todesfälle. Die Gesamtzahl der Gestorbenen in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt aktuell bei 1331. Seit Beginn der Pandemie sind 104 305 Menschen mit dem Virus infiziert worden.

Neuer Inzidenz-Höchstwert in einem Landkreis

Der Landkreis Merzig-Wadern ist jetzt die Region mit der höchsten Inzidenz. Mit 1428,4 (Vortag: 1159,7) meldet das RKI die bislang höchste registrierte Inzidenz eines Saar-Landkreises. Merzig-Wadern legte damit einen erheblichen Anstieg im Vortagesvergleich hin.

St. Wendel bleibt Landkreis mit niedrigster Inzidenz

Die niedrigste Inzidenz verzeichnet weiterhin der Landkreis St. Wendel (739,1). Nur in einer Region sank der Ansteckungswert: In Neunkirchen liegt er nun bei 1033 nach 1042,1 zuvor. Alle Werte der einzelnen Regionen im Saarland stehen in der Tabelle.

Die Corona-Zahlen für Deutschland