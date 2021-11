Inzidenz bei 311 : 91 neue Corona-Infektionen im Kreis Neunkirchen

Neunkirchen Das Gesundheitsamt Neunkirchen meldete am Mittwoch 91 neue Corona-Infektionen. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, kommen 26 infizierte Personen aus der Kreisstadt, 13 aus Illingen, fünf aus Ottweiler und zwölf aus Eppelborn.

In Merchweiler wurden vier Corona-Infektionen registriert, elf weitere in Schiffweiler und 20 in Spiesen-Elversberg. Aktuell sind 927 Menschen im Landkreis Neunkirchen mit dem Coronavirus infiziert, seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 7458 Fälle gemeldet. 6399 Menschen gelten als genesen, 121 Todesfälle wurden gezählt.