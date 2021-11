Corona-Zahlen von Montag in Merzig-Wadern : 34 neue Corona-Fälle und ein steigender Inzidenzwert

Merzig-Wadern Das Landratsamt meldet 34 weiter Corona-Infektionen im Kreis. Der Inzidenzwert laut RKI liegt bei 349,9.

Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 34 neue Corona-Fälle registriert. Demnach leben 22 der Betroffenen in der Kreisstadt Merzig, fünf in der Gemeinde Beckingen, drei in der Stadt Wadern, zwei in der Gemeinde Losheim am See und je einer in der Gemeinde Mettlach und Gemeinde Weiskirchen. Somit wurde aktuell bei 538 Menschen im Grünen Kreis eine Corona-Infektion nachgewiesen; 215 in der Kreisstadt Merzig, 90 in der Gemeinde Beckingen, 69 in der Gemeinde Losheim am See, 63 in der Gemeinde Mettlach, 60 in der Gemeinde Wadern, 21 in der Gemeinde Weiskirchen und 20 in der Gemeinde Perl, teilt das Landratsamt mit. Unter den Infektionen wurde 100 Mal eine Mutation mit der Delta-Variante festgestellt.