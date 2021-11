Corona im St. Wendeler Land : 40 neue Corona-Fälle im Landkreis

St Wendel Insgesamt 40 neue Corona-Fälle meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Wochenende.

Davon entfallen 29 auf Samstag. diese verteilen sich wie folgt auf die Gemeinden. 13 in St. Wendel, fünf in Tholey, jeweils drei in Freisen und Oberthal, jeweils zwei in Namborn und Nonnweiler und einer in Marpingen. Am Sonntag kamen elf weitere Fälle hinzu; sieben in der Kreisstadt, drei in der Gemeinde Marpingen und ein Infizierter in der Gemeinde Freisen.