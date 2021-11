Corona-Zahlen vom Wochenende aus Merzig-Wadern : Mit 108 neuen Corona-Fällen steigt die Inzidenz auf über 300

Merzig-Wadern Am Wochenende gab es im Landkreis Merzig-Wadern 108 neue Corona-Infektionen. Der Inzidenzwert am Sonntag liegt bei 337,3.

Im Grünen Kreis wurden am Wochenende insgesamt 108 neue Corona-Infektionen gemeldet; 47 in Merzig, 18 in Mettlach, 16 in Wadern, je elf in Beckingen und Losheim am See, vier in Weiskirchen und einen in Perl, teilt das Landratsamt mit. Demnach sind derzeit 510 Infektionen nachgewiesen, davon 100 Mal die Deltavariante. In Merzig leben 194 der Betroffenen, in Beckingen 86, in Losheim am See 71, in Mettlach 62, in Wadern 57 und je 20 in Perl und Weiskirchen.