Weiskirchen In Weiskirchen wurde die Linse eines mobilen Blitzers mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Freitag gegen 22.20 Uhr die Linse eines mobilen Blitzgerätes mit Sprühfarbe besprüht, teilt die Polizeiinspektion Nordsaarland mit. Das Gerät stand zum Tatzeitpunkt in der Straße Auf der Heide in Weiskirchen.