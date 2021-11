Polizei ermittelt : Mehrere Fenster in Wadern mit Baseballschläger eingeschlagen – ein Verletzter

Wadern In der Nacht auf Sonntag wurden in Wadern mehrere Fenster mit einem Baseballschläger eingeschlagen und ein junger Mann verletzt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Vermutlich mit einem Baseballschläger hat jemand in der Nacht auf Sonntag mehrere Fenster in Wadern eingeschlagen und dabei einen Menschen verletzt. Das teilt die Polizeiinspektion Wadern mit.

Laut Polizeiangaben wurde gegen 22.10 Uhr in der Poststraße in Wadern ein Fenster im Erdgeschoss eines Hauses eingeschlagen. Direkt hinter dem Fenster schlief ein 20-jähriger Mann, der von den Splittern getroffen und an der Hand verletzt wurde. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein Mitbewohner des jungen Mannes teilte der Polizei mit, er sei durch das Geräusch aufgewacht und habe eine dunkel gekleidete Gestalt mit einem Baseballschläger in Richtung Busbahnhof in der Straße Im Brühl weglaufen sehen.