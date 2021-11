Zwei Männer randalierten in der Nacht auf Samstag : Störung der Totenruhe am Kriegsdenkmal in Wadern

Störung der Totenruhe am Kriegsdenkmal in Wadern

Wadern Wiederholte Störung der Totenruhe in Wadern: Zwei Männer wurde ein Platzverbot ausgesprochen, nachdem sie am Kriegsdenkmal randaliert haben.

Erneut kam es in Wadern am Kriegsdenkmal in der Poststraße zu einer Störung der Totenruhe. In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, wurde der Polizeiinspektion Nordsaarland mitgeteilt, dass zwei Personen dort randalieren würden.