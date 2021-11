Kommunalpolitik : SPD benennt Kandidaten für Landtagswahl

Merzig Die SPD stellt im Kreis Merzig-Wadern die Weichen für die Landtagswahlen. Spitzenkandidatin ist die Landesvorsitzende und stellvertretende Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

Auf den weiteren Kreisplätzen kandidieren Sebastian Schmitt aus Beckingen, Beatrix Berens aus Perl und Björn Kondak aus Losheim am See. Die Wahlkreisliste wird zusammen mit dem Landkreis Saarlouis gebildet.

Martina Holzner (45) aus Brotdorf ist seit 2017 Mitglied des saarländischen Landtags, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Fraktion. Sie ist als Mitglied des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie Sprecherin für die Bereiche Jugend, Kinder und Familie. Weiter stark machen will sie sich vor allem für den ländlichen Raum, in der Bildungs- und Jugendpolitik sowie für Familien.

Sebastian Schmitt (33) aus Beckingen ist Vorsitzender des dortigen Ortsvereins und Gemeindeverbandes der SPD. Er ist stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat und dort Sprecher im Ausschuss für Kultur, öffentliche Sicherheit, Verkehr und Soziales. Der Politik- und Verwaltungswissenschaftler arbeitet in der saarländischen Landesverwaltung. Die touristische Entwicklung des Landkreises, die Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Orten und die stärkere Zusammenarbeit der Kommunen sind ihm ein Anliegen.

Björn Kondak (39) aus Rimlingen ist stellvertretende SPD-Kreisvorsitzender und seit 2009 im Losheimer Gemeinderat. Seit 2014 ist er zweiter Beigeordneter der Gemeinde Losheim am See, Ortsvorsteher von Rimlingen und seit 2019 Fraktionsvorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion in Losheim. Neben der Stärkung der Kommunen will sich Kondak für sichere Arbeitsplätze mit fairen Löhnen einsetzen. „Unser Team für die Landtagswahl steht. Wir freuen uns, einen engagierten Wahlkampf zu führen und sind voller Tatendrang“, sagt Martina Holzner.