Trendanalyse zur Landtagswahl : SPD im Saarland legt kräftig zu – fast zehn Prozent vor der CDU

Saarbrücken In einer aktuellen Trendanalyse von Wahlkreisprognose zur Landtagswahl im Saarland im kommenden März überholt die SPD die CDU. Auch die FDP legt zu.

Gut vier Monate vor der Landtagswahl im Saarland (27. März 2022) liegt die Saar-SPD deutlich vor der CDU. Die Sozialdemokraten erreichen in der am Sonntag (14. November) von Wahlkreisprognose veröffentlichten Trendanalyse zur Landtagswahl 38 Prozent. Das sind zehn Punkte mehr als noch im vergangenen August.

Die personellen Weichen für die Landtagswahl haben CDU und SPD am vergangenen Freitag gestellt. Die CDU zieht mit Ministerpräsident Tobias Hans als Spitzenkandidaten in den Wahlkampf: Nach seiner Kür am Freitagabend wurde er am Samstag auf einem Landesparteitag als Parteichef bestätigt.