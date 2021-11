Neue Entwicklungen : Mann in Nalbach getötet: mögliche Verbindung zum Fall Pascal

Update Nalbach Eine grausige Entdeckung am Freitagabend in Nalbach: Ein seit vergangenem Freitag vermisster Mann wurde getötet, seine Leiche zerteilt. Nun sind neue Details ans Licht gekommen, die eine Verbindung zum Fall Pascal herstellen könnten.

Nach einer Mitteilung eilen am Freitagabend kurz vor 22 Uhr Polizei, DRK-Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in Nalbach. Ein 41-jähriger Mann aus Nalbach teilte auf der Polizeidienststelle in Saarlouis mit, dass er gemeinsam mit einer 50-jährigen Frau vor ein paar Tagen im Streit einen Mann getötet habe. Bei der Durchsuchung des Tatorts konnte eine männliche Leiche in der Wohnung des Tatverdächtigen aufgefunden werden. Dabei handelt es sich um den seit Freitag vermissten Mann aus Nalbach.