Schule in Corona-Zeiten : Trotz Corona bleiben Schulbusse rappelvoll

Bereits vor Corona standen die Schüler, wie 2019 in Völklingen, Schlange. Die Situation im Saarland hat sich seit dem Schulstart am Montag nicht verändert. Weil eine Aufnahme von der Saarbahn nicht genehmigt wurde, liegt der SZ kein Foto über die aktuelle Situation in den Schulbussen vor. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Seit Montag gehen wieder alle Saar-Schüler zur Schule. Viele fahren mit Bussen und Bahnen – und fühlen sich mulmig. Die Eltern fordern in Zeiten von Corona mehr Transport-Kapazitäten.

Eine Situation, die Bernhard Strube, Sprecher der Landeselterninitiative für Bildung e.V., kritisiert. Er habe den Eindruck, dass in den Ferien an die Busse nicht gedacht worden sei. Wie sei es sonst zu erklären, dass „die Schüler bis vor die Tür der Schule zusammengedrängt gebracht werden?“

Nachfrage bei der Saarbahn, die für den Schülertransport im Regionalverband Saarbrücken zuständig ist. „Wir tun schon sehr viel, damit die Busse nicht allzu voll sind“, sagt Ulrike Reimann, Sprecherin der Stadtwerke und Saarbahn. Zum Beispiel, indem der Dienstleister große Busse, sogenannte Gelenkbusse, in den Schullinienverkehr integriert. „Soweit es der Fahrplan eben zulässt“, wie sie sagt. Oder, indem „wir Busse, die eigentlich zur Uni fahren, im Schulverkehr einsetzen“. Außerdem stünden 18 Reservebusse „mit laufenden Motoren“ auf dem Betriebshof in der Malstatter Straße 5. Diese rückten dann aus, sobald sich einer der Busfahrer melde. An den ersten drei Tagen nach den Schulferien geschah das zehn Mal. Zwei Mal am Montag, drei Mal am Dienstag und fünf Mal am Mittwoch.