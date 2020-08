Neuwahl beim VdK : Leinenbach tritt zur Wiederwahl an

Leinenbach tritt zur Wiederwahl an

Franz Leinenbach will VdK-Kreisvorsitzender bleiben. Foto: VdK

Kreis Saarlouis Die Corona-Pandemie hat zu einer einmaligen Situation beim Sozialverband VdK geführt. Erstmals in der Geschichte des Sozialverbands werden die Kreisvorstände und der Landesvorstand in einem schriftlichen Verfahren bis Jahresende gewählt.

Nach der ursprünglichen Planung wäre beim Landesverbandstag am Samstag, 22. August, satzungsgemäß ein neuer Landesvorstand gewählt worden. Im Vorfeld sollte auf dem Kreisverbandstag am 23. Mai auch der Kreisvorstand neu gewählt werden. Wegen der Corona-Pandemie mussten alle Termine abgesagt werden.

Der einmalige Vorgang einer schriftlichen Wahl ist notwendig, da die Vereinssatzung nicht vorsieht, dass die Vorstände so lange im Amt bleiben, bis neue gewählt sind. Sobald die Corona-Situation es wieder erlaubt, werden alle ausgefallenen Präsenzveranstaltungen zur sozialpolitischen Agenda und zu verbandsinternen Themen nachgeholt, heißt es.

Die Vorgehensweise des schriftlichen Verfahrens ist zeitaufwändig: Nach einem verbindlichen Termin- und Ablaufplan werden in einem schriftlichen Verfahren zunächst die Kreisvorstände und die Delegierten der Kreisverbände für den Landesverbandstag gewählt. Danach wird ebenso in einem schriftlichen Verfahren ein Landesvorstand gewählt. Vorab können die Delegierten in einer Diskussionsphase zu den Vorschlägen Stellung nehmen und eigene Vorschläge oder Änderungswünsche beim Kreisverband einreichen.