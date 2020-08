Zwei Klassen betroffen : Erneut Corona-Ausbrüche an saarländischen Schulen

Saarbrücken Zwei weitere Schulklassen im Saarland stehen wegen Corona-Verdachtsfällen unter Quarantäne.

An einer Gemeinschaftsschule in Dudweiler und an der Sprachförderschule Neuweiler sind neue Corona-Fälle aufgetreten. Das zuständige Gesundheitsamt untersucht die Situation an beiden Standorten. Das bestätigte ein Sprecher des Regionalverbands Saarbrücken auf Nachfrage unserer Zeitung. Die beiden betroffenen Klassen müssen vermutlich in Quarantäne. Weitere Details liegen noch nicht vor.