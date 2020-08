Zu wenig Fluggäste : Studie sieht keine Zukunft für Saar-Flughafen

Saarbrücken Eine Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass Regionalflughäfen wie der in Ensheim auch auf längere Sicht nicht rentabel sind.

Die Autoren kritisieren massive Überkapazitäten an Regionalflughäfen in Deutschland. Zugleich sei der jeweils nächstgelegene Großflughafen mit nahezu komplett identischen Flugzielen in der Regel nur zwischen 60 und 90 Auto-Minuten entfernt oder auch per Zug bequem erreichbar. Um das Reisen von Großflughäfen attraktiver zu gestalten, fordern die Autoren, dass in den Zügen künftig generell das „Express Rail“-Konzept angeboten wird. So könnten etwa Saarländer klima­freundlich zum Flughafen Frankfurt reisen, hätten im Fall einer Verspätung Anspruch auf Umbuchung auf den nächsten verfügbaren Flug und könnten zudem ein eigenes „Air Rail Terminal“ nutzen. Die Bordkarte zähle als Bahnticket für eigens für die Fluggäste reservierte Abteile oder Plätze. Gleichzeitig fordern die Autoren der Studie eine automatische „Rail & Fly“-Berechtigung, was eine kostenlose An- und Abreise zu Großflughäfen in Deutschland beinhalte. Saarländer könnten ab Frankfurt genauso zu beliebten Flugzielen wie etwa Mallorca oder Antalya fliegen, heißt es in der Studie.