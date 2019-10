Wadern : Markus Tressel: Neue Chance für Hochwaldklinik prüfen

Wadern Grünen-Landeschef sieht in neuer Initiative von Rheinland-Pfalz gute Möglichkeiten zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung im ländlichen Raum.

Als Reaktion auf Pläne von Rheinland-Pfalz, die kleinen Krankenhäuser in Saarburg und Hermeskeil durch einen Sicherstellungszuschlag zu stärken und damit die flächendeckende Versorgung im ländlichen Raum zu gewährleisten, erwartet der saarländische Bundestagsabgeordnete und Grünen-Landeschef Markus Tressel von der Landesregierung, auf eine länderübergreifende gemeinsame Lösung zur Sicherstellung der Grund- und Notfallversorgung im Nordsaarland hinzuarbeiten. Notwendig sei dazu eine grenzüberschreitende Krankenhausplanung für die Hochwaldregion mit der Chance auf eine saarländische Hochwaldklinik, heißt es in einer Erklärung Tressels.

„Um die Krankenhausversorgung in Rheinland-Pfalz flächendeckend sicherzustellen, bringt die dortige Landesregierung nun einen eigenen Sicherstellungszuschlag auf den Weg“, sagt der Grünen-Landeschef. Damit schließe Rheinland-Pfalz eigenverantwortlich eine wichtige Lücke in der Krankenhausfinanzierung und stärke die kleinen Kliniken im ländlichen Raum, darunter die Krankenhäuser in Hermeskeil und Saarburg. Tressel: „Während die Saar-Regierung das Waderner Krankenhaus einfach fallen ließ, stellt Rheinland-Pfalz die Grund- und Notfallversorgung im ländlichen Raum vorbildlich sicher.“