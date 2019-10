Toby Beard spielt mit Band : Eine australische Power-Musikerin zu Gast in Wadern

Von Down Under nach Wadern: Toby Beard steht nun auch im Hochwald auf der Bühne. Foto: Veranstalter. Foto: Veranstalter

Wadern Soul, Blues, Rock und Folk – diese musikalische Mischung bringen am Freitag, 4. Oktober, Toby Beard und ihre Band in die Waderner Lichtspiele. Los geht es um 20 Uhr.

Toby Beard kommt aus Australien und bietet nach Aussage der Veranstalter sehr viel mehr, als man von einer Singer-Songwriterin von Down Under erwarten würde. Ihre Auftritte leben von ihrem Talent, Emotionen in ihren Texten rüberzubringen und von der Power ihrer Stimme.

Wer sie kennenlernen will, kann sich schon mal ihren Youtube-Kanal ansehen. Aber auch in Wadern gibt es besondere Stimmen. Im Vorprogramm treten ein paar der bekanntesten Waderner Musiker mit ihrem Kurzprogramm „Best of Lieblingslieder“ auf. Mit dabei sind Anna-Katharina Barthel, Jana Urbanus und Manuel Olmscheid. Karten für 15 Euro gibt’s im Rathaus der Stadt Wadern, in der Bücherhütte Wadern und in den Lichtspielen Wadern.