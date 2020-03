Sachbeschädigung in Wadern : Unbekannte werfen Schaufensterscheibe mit Gullideckel ein

Wadern Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag mit einem Gullydeckel die Schaufensterscheibe an der ehemaligen Metzgerei Schäfer in der Waderner Innenstadt eingeworfen. Das hat die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mitgeteilt.



Kurz nach zwei wurden die Anwohner im Bereich des Montmorillon-Platzes durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen, als Gullydeckel durch die Scheibe flog, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Den Gulllydeckel hatte er in unmittelbarer Nähe entwendet. Wie die PI mit Sitz in Wadern weiter mitteilte, ist dies der zweite Fall in kurzer Zeit. So war vor drei bis vier Wochen am Sportcenter HACO ebenfalls eine große Schaufensterscheibe mit einem Gullideckel eingeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.