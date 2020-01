Bettler in Wadern : Bettler im Bereich der PI Nordsaarland unterwegs

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa/dpa-Bildfunk. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wadern Die Polizei-Inspektion Nordsaarland warnt vor falschen Bettlern, die am Wochenendende den Bereich der PI aufgesucht hatten. Die Polizei spricht von mehreren Bettelversuchen an Haustüren. Die Masche der Unbekannten: Zumeist wird nach Geld, Essen oder Arbeit gefragt, um das Gegenüber in ein Gespräch zu verwickeln und möglicherweise um das Haus bzw. das Grundstück auszubaldowern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Polizei rät, bei solchen Bettelversuchen kein Bargeld zu übergeben, sich nicht auf ein Gespräch einzulassen und schon gar nicht die Personen unbeobachtet im Haus oder auf dem Grundstück verweilen lassen. Die Personen sollten ermahnt werden, das Grundstück zu verlassen und die Polizei sofort gerufen werden.