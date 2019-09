Haftbefehl in Wadern vollstreckt : Flucht eines Gesuchten endet am Schutzzaun

Wadern Die Polizei in Wadern hat am Freitagmorgen einen Mann festgenommen, der mit Haftbefehl gesucht wurde.

Ein mit Haftbefehl gesuchter 37-Jähriger ist am Freitagmorgen gefasst worden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern mitteilt, suchten die Beamten den Mann in seiner Wohnung in Wadern auf. Während die 28-jährige Lebensgefährtin des Gesuchten die Tür öffnete, kletterte der 37-Jährige durch das Wohnzimmerfenster und versuchte, über ein dortiges Vordach zu flüchten.