Polizei sucht Zeugen : Mann baut Unfall zwischen Buweiler und Kastel und haut dann ab

Buweiler Nach einem Unfall am Freitagmittag gegen 12.20 Uhr sucht die Polizei in Wadern Zeugen.

Ein BMW ist am Freitagmittag mit dem Anhänger eines Mercedes zusammengestoßen und dann einfach von der Unfallstelle verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mercedes-Geländewagen auf der L 329 von Kastel in Richtung Buweiler unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein blauer BMW 2er entgegen. Da der BMW teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr, stieß er mit dem Anhänger zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt.