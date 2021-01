HWG Wadern informiert : Virtueller Tag der offenen Tür

Wadern Wegen der Pandemie verzichtet das Hochwaldgymnasium in Wadern auf einen Informationstag und bietet während der Anmeldefrist individuelle Beratungen an.

Da aus Gründen des Infektionsschutzes am Hochwaldgymnasium (HWG) keine Informationsveranstaltung für Viertklässler und deren Eltern stattfinden kann, hat die Schule auf ihrer Homepage einen virtuellen Tag der offenen Tür eingerichtet. Das teilen die Verantwortlichen des HWG mit. „Hier können sich Interessenten in einem zehnminütigen Video einen ersten Eindruck von der Schule verschaffe“, schreiben die Verantwortlichen. „Außerdem gibt es detaillierte Informationen über Halb- und Ganztag sowie Betreuungsmöglichkeiten in der Freiwilligen Ganztagsschule, über die Sprachenfolge und die Wahlmöglichkeiten für verschiedene Fächer am HWG, über die an der Schule angebotenen Abschlüsse sowie über den Aspekt Schule online“, heißt es in der Pressemtteilung weiter. In einer FAQ-Liste werden demnach Fragen beantwortet, die sich häufig im Zusammenhang mit der Anmeldung stellen. Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass während der Anmeldung, die vom 24. Februar bis 2. März angesetzt ist, individuelle Beratungsgespräche geführt werden können. Eine telefonische Beratung für Einzelfragen bietet die Schule zu folgenden Zeiten an: 1. Februar bis 10. Februar immer montags 11.30 bis 16 sowie mittwochs von 13.30 bis 15 Uhr.