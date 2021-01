Büschfeld : Für die Bank wählte Hans Kasper Douglasienholz

Eine Bank aus Douglasienholz wurde auf dem Wacken an der Prims aufgestellt. Unter den Augen von Ortsmitarbeiter Wolfgang Felden (l. hinten) und Hansi Paulus (r.) am Kranfahrzeug haben Ortsvorsteher Albert Lang (v. l.) und Hans Kasper versucht, die Bank in die richtige Stellung zu bringen. Nach mehrmaligen Anläufen war es geschafft. Foto: eb

Büschfeld In Büschfeld, Überlosheim und Vogelsbüsch steigen Arbeiten zur Verschönerung der drei Waderner Stadtteile.

Ein sauberes Erscheinungsbild des Heimatortes hat für Ortsvorsteher Albert Lang und seinen Ortsrat in Büschfeld einen hohen Stellenwert. Nicht zuletzt aufgrund der um den Stadtteil verlaufenden Traumschleife zum Saar-Hunsrück-Steig „Weg des Wassers“, die mit ihren Naturlandschaften, Bächen und Felsen viele Wanderer und Naturliebhaber in den Primsort lockt. „All diesen vielen Besuchern wollen wir einen attraktiven Ort zum Verweilen bieten, zumal auch für zünftiges Essen und Trinken bei uns gesorgt ist“, sagt der Ortsvorsteher. Von daher freut es ihn besonders, dass sich viele Bewohner aus den Ortsteilen Büschfeld, Überlosheim und Vogelsbüsch (sie bilden den Stadtteil Büschfeld) mit ehrenamtlichem Einsatz für die dörfliche Gemeinschaft einsetzen.

Wenn auch wegen der Corona-Pandemie keinerlei Aktivitäten oder Feste stattfinden konnten, so waren einige Dorfbewohner sehr fleißig. So haben die Heimat- und Geschichtsfreunde ein viertes Heimatbuch vorgestellt (SZ hat berichtet). Die Mitglieder des Dorfclubs Überlosheim haben ihren Dorfplatz sauber hergerichtet, die Martinsbrezeln an die Dorfbevölkerung verteilt, für schönen Blumenschmuck an der Brücke gesorgt und kürzlich selbst gebastelte Martinsleuchten an der Brücke Überlosheim aufgehängt. „Die Aktion ‚Überlosheim zum Leuchten zu bringen’ war in aller Munde“, erzählt der Ortsvorsteher freudestrahlend.