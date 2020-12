Die Gelbe Tonne kommt : Die Gelbe Tonne ist schwarz

Kreis Neunkirchen Der Gelbe Sack hat abgedankt, ab Januar kommt die Gelbe Tonne im Kreis zum Einsatz, mit Ausnahme von Eppelborn. Aber die steht noch längst nicht bei jedem vor der Tür.

Man muss es nicht verstehen. Fakt ist: Die von vielen Mitbürgern mit Spannung erwartete Gelbe Tonne breitet sich atypisch aus. In Ottweiler oder Wiebelskirchen etwa sind einige Straßenzüge schon seit einer Woche versorgt, große Teile der Ortschaften aber noch nicht. Es handelt sich allerdings auch um eine Mammutaufgabe: In 48 von 52 Städten und Gemeinden im Saarland sollen ab 2021 Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder sonstigen systembeteiligungspflichtigen Materialien in der sogenannten Gelben Tonne für die Entsorgung durch die beauftragten Unternehmen bereit gestellt werden. Nur Wadgassen, Mettlach, St. Ingbert und – im Landkreis Neunkirchen - die Gemeinde Eppelborn setzen weiterhin auf den Gelben Sack. Fünf Firmen wurden saarlandweit mit der Auslieferung betraut. Für Neunkirchen, Schiffweiler, Spiesen-Elversberg, Merchweiler , Illingen und Ottweiler zeichnet sich das Unternehmen RMG Rohstoffmanagement zuständig.

Dass die Gelbe Tonne gar nicht wirklich gelb ist, sei nur am Rande bemerkt. Vielmehr setzt die in Eltville am Rhein ansässige Firma RMG auf schwarze Tonnen mit einem kanariengelben Deckel. Aktuell ausgeliefert wird dieser Tage in Ottweiler und Schiffweiler. Die gesamte Umstellung soll nach derzeitiger Planung spätestens Ende 1. Quartal 2021 abgeschlossen sein. Diejenigen, die eine Tonne erhalten haben, dürfen ab 1. Januar nur noch diese benutzten, um Verpackungsmüll zu entsorgen. Alle anderen können ihre Leichtverpackungen zwischenzeitlich weiterhin über den Gelben Sack entsorgen. Noch sind die Säcke in den bekannten Verteilstellen erhältlich, der zweiwöchige Abfuhrtermin bleibt ebenfalls unverändert.